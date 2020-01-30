Не следует слишком увлекаться свободной трактовой цитат представителей AMD. Начнём с того, что заявления о способности «большого» Navi разгромить конкурентов в разрешении 4K сделал представитель маркетинговой службы AMD ещё до публикации квартального отчёта, а на второе полугодие намечен анонс именно серверного ускорителя вычислений с архитектурой RDNA 2. О потребительских версиях новых видеокарт AMD станет известно больше в начале марта, когда компания проведёт день встречи с аналитиками. Есть все основания полагать, что они будут представлены раньше серверного сородича.

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Источник изображения: AMD

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