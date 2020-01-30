AMD: Navi и Refresh – это два разных понятия
Не следует слишком увлекаться свободной трактовой цитат представителей AMD. Начнём с того, что заявления о способности «большого» Navi разгромить конкурентов в разрешении 4K сделал представитель маркетинговой службы AMD ещё до публикации квартального отчёта, а на второе полугодие намечен анонс именно серверного ускорителя вычислений с архитектурой RDNA 2. О потребительских версиях новых видеокарт AMD станет известно больше в начале марта, когда компания проведёт день встречи с аналитиками. Есть все основания полагать, что они будут представлены раньше серверного сородича.
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рекламаСайт Tom’s Hardware Guide предостерёг ещё от одной ложной интерпретации вчерашних заявлений Лизы Су (Lisa Su). В одной её фразе соседствовали упоминание о графических процессорах с архитектурой RDNA 2 и обновлении модельного ряда Navi. Так вот, «обновление» (от англ. refresh) в данном контексте имеет отношение к появлению новых видеокарт с архитектурой RDNA 2 в тех сегментах рынка, которые сейчас пустуют. То есть, первыми архитектуру RDNA 2 примерят флагманские графические решения AMD – та самая «большая Navi», как следует ожидать после двукратного упоминания о ней главой компании на CES 2020. Никаких «промежуточных» архитектур вроде Navi+ компания выпускать не собирается.
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