AMD X300, A300 и PRO 500: наборы логики для OEM-сегмента
Вчерашний экскурс японских блогеров в дебри сайта AMD принёс очередной дубль новости про 12-нм версию процессора Ryzen 5 1600, а сегодня они радуют ссылкой на список новых чипсетов этой марки. Правда, как можно судить по «скрытному статусу» этих наборов логики, предназначены они для сегмента готовых компьютеров.
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рекламаAMD X300 должен примирить любителей малых формфакторов и разгона, а наборы логики A300 и PRO 500 предназначаются для ценителей компактных систем, которых и в корпоративном сегменте немало.
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В составе одной из настольных систем Lenovo обнаруживается чипсет AMD PRO 560. Поддержку PCI Express 4.0, по всей видимости, он предложить не может, но с 7-нм процессорами поколения Matisse сочетается без проблем.
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