Новогодние каникулы в Китае действительно уменьшили количество новостных поводов, поэтому многие сайты бросились под микроскопом изучать годовой отчёт Intel по форме 10-K. Мы это делали четыре последних дня, а сайты Tom’s Hardware Guide и ComputerBase.de в подобной ситуации сосредоточились на планах Intel по развитию памяти и накопителей семейства Optane.

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Источник изображения: Intel

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В качестве «точки отсчёта» был взят слайд из сентябрьской презентации Intel, где описывалась последовательность выхода новых серверных процессоров этой марки и сопутствующих им компонентов семейства Optane. Предполагалось, что в этом году выйдут 14-нм процессоры Cooper Lake-SP и 10-нм процессоры Ice Lake-SP, а компанию им составят модули памяти Optane DC поколения Barlow Pass, а также твердотельные накопители Optane семейства Alder Stream. Наконец, на нижней ступени иерархии расположатся использующие 144-слойную память типа QLC 3D NAND твердотельные накопители.

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Источник изображения: Intel

Знакомство с годовым отчётом Intel позволяет понять, что в этом году мы увидим только накопители на базе 144-слойной памяти типа QLC. Её производство будет развёрнуто на предприятии в китайском Даляне. Накопители на её основе будут относиться к четвёртому поколению, но они станут первой самостоятельной разработкой Intel после «развода» с Micron.

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Накопители Optane семейства Alder Stream компания в этом году начнёт поставлять только в виде образцов. Они предложат увеличенное в три раза быстродействие и сокращённые в четыре раза задержки по сравнению с предшественниками. Память Optane DC поколения Barlow Pass от фазы серийного производства ещё дальше, она наверняка начнёт поставляться только в следующем году.