Продав Apple в прошлом году бизнес по разработке модемов для смартфонов, Intel продолжит снабжать этого клиента компонентами для устройств с поддержкой сетей 4G, и только 5G-модемы Apple предстоит освоить собственными силами, используя наработки Intel. Эти компоненты сыграли в деятельности Intel не самую благоприятную роль. Мало того, что она потратила огромные средства на разработку модемов, которые нельзя отбить за счёт сделки с Apple. Количество заказов на выпуск модемов оказалось так велико, что пострадала способность Intel выпускать собственные процессоры в достаточных количествах.

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Как бы то ни было, все эти проблемы после заключения сделки с Apple останутся в прошлом, но некоторые другие направления бизнеса Intel тоже предстоит оптимизировать. Эксперты Northland Capital Markets считают, что компании стоит задуматься о будущем бизнеса по производству твердотельной памяти.

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Источник изображения: Intel

Сотрудничество с Micron позволило разработать и начать производство памяти типа 3D XPoint, но в прошлом году Intel вышла из состава совместного предприятия. Дальнейшие разработки продуктов семейства Optane она будет проводить самостоятельно. В этом году цены на память не позволили увеличить выручку профильного подразделения Intel, а вот на операционном уровне оно даже получило убыток в размере $1,2 млрд. Как долго руководство компании сможет сохранять веру в близость светлого твердотельного будущего, остаётся загадкой.