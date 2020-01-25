Новые упоминания о процессорах Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700
В начале месяца азиатские источники уже рассказывали о возможности перехода настольных процессоров Intel на конструктивное исполнение LGA 1700, первенцами в данном конструктивном исполнении должны стать 10-нм процессоры Alder Lake-S. Квадратная форма подложки процессора уступит место прямоугольной, габаритные размеры изменятся с 42,5 х 42,5 мм на 45 х 37,5 мм.
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рекламаТайваньские источники вновь возвращаются к этой теме, упоминая о габаритных размерах процессоров Alder Lake-S «в плане». Прежде чем на рынке появятся эти процессоры, Intel предстоит выпустить Rocket Lake-S – последние запомнятся сочетанием 14-нм кристалла с вычислительными ядрами и 10-нм кристалла с графикой семейства Intel Xe (Gen 12). Ожидается, что процессоры Rocket Lake-S сохранят конструктивное исполнение LGA 1200, которое роднит их с представляемыми в этом году 14-нм процессорами Comet Lake.
Принято считать, что процессоры Alder Lake-S станут первыми полноценными 10-нм изделиями Intel в настольном сегменте. Их предшественникам в лице Rocket Lake-S придётся «частично мигрировать» обратно на 14-нм техпроцесс, ну а Comet Lake-S изначально демонстрируют свою приверженность к этой консервативной литографической технологии.
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