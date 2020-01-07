LGA 1700: вероятное конструктивное исполнение процессоров Intel Alder Lake-S
С попыток заглянуть в отдалённое будущее настольных процессоров Intel начали этот год японские блогеры. Они ожидают, что процессоры Alder Lake-S в конце 2021 года будут выпускаться по 10-нм технологии, а их конструктивное исполнение LGA 1700 изменит габаритные размеры процессоров с 42,5 х 42,5 мм на 45 х 37,5 мм. Фактически, процессоры в исполнении LGA 1700 получат не только увеличенное количество контактов, но и продолговатую форму.
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рекламаНельзя исключать, что подобное «расширение» задумано с целью перехода на многокристальную компоновку, ведь о целесообразности её внедрения в настольном сегменте представители Intel недавно говорили открыто. Предшествующий процессорный разъём LGA 1200, по некоторым данным, сможет приютить не только 14-нм процессоры Comet Lake-S, но и 10-нм процессоры Ice Lake-S – если последние вообще появятся, конечно. О возможности существования настольных версий Tiger Lake на CES 2020 представителями Intel ничего сказано не было.
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