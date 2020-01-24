Процессоры Intel Cooper Lake выйдут в этом полугодии
Первоначально планировалось, что 14-нм процессоры Intel Cooper Lake выйдут в 2019 году, в нашем архиве даже сохранился соответствующий слайд из официальной презентации, но единственным способом приблизить анонс этих серверных процессоров в исполнении LGA 4189 оказалось банальное следование ходу времени. На квартальном отчётном мероприятии глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) заявил, что процессоры Cooper Lake выйдут в текущем полугодии.
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рекламаЭти процессоры должны работать в одних материнских платах с Ice Lake-SP, но последнее семейство процессоров появится лишь во втором полугодии. Ранее считалось, что 14-нм процессоры Xeon семейства Cooper Lake должны не только «занять клиентов» до выхода 10-нм процессоров Ice Lake, но и обеспечить более приемлемые с точки зрения производительности характеристики. Предполагается, что 14-нм процессоры Cooper Lake получат больше ядер и более высокие частоты, но у Ice Lake на этом направлении наметился небольшой прогресс, если судить по неофициальной информации. По словам генерального директора Intel, процессоры Cooper Lake предложат поддержку набора команд DL Boost, который увеличит производительность систем искусственного интеллекта на 60% по сравнению с Cascade Lake.
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