Несколько десятилетий зарабатывавшая себе авторитет на рынке профессиональных графических адаптеров канадская компания Matrox в сентябре 2014 года призналась, что в дальнейшем развитии вынуждена полагаться на стороннюю компонентную базу, и начать решила с сотрудничества с AMD. Прошло чуть более пяти лет, и теперь Matrox объявляет о сотрудничестве с NVIDIA.

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Источник изображения: Matrox

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Главный конкурент AMD будет снабжать Matrox адаптированными версиями графических процессоров Quadro для применения во встраиваемой технике. Соответствующие графические адаптеры будут занимать единственный слот расширения, к ним можно будет подключить до четырёх дисплеев с разрешением 4K. В одну систему для организации «видеостены» можно будет установить до четырёх таких графических адаптеров. В общей сложности, видеостена будет состоять из шестнадцати дисплеев. Управлять работой системы пользователи смогут при помощи фирменного программного обеспечения Matrox PowerDesk – оно от марки используемых графических процессоров не зависит.