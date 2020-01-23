Дискретная графика Intel DG1 сверкнула характеристиками в Geekbench
После CES 2020 дискретная графика DG1 обрела вполне конкретные очертания, поскольку Intel начала отгружать разработчикам прототипы будущих настольных видеокарт. Их задача – не хватать звёзд с неба в плане производительности, но подготовить программную экосистему к будущей масштабной экспансии графических решений Intel Xe всех рангов.
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рекламаНа этой неделе в базе данных с результатами тестирования Geekbench 5.1 появилась запись, имеющая отношение к настольной системе, сочетающей процессор Intel Core i5-9600K и некую «мобильную» графику Intel поколения Gen 12 с 96 исполнительными блоками. Было очевидно, что речь идёт о DG1, поскольку встроенная графика самого процессора Coffee Lake Refresh имеет иные характеристики. Дискретному решению Intel DG1 приписывается наличие 3 Гбайт памяти и максимальной частоты 1.0 ГГц. Делать выводы по этим характеристикам преждевременно, поскольку появление образцов DG1 в руках разработчиков не должно особо предвосхищать публикацию данных об уровне производительности серийных продуктов этого поколения.
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