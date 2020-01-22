Пути миграции отраслевых специалистов пресса начинает отслеживать в тех случаях, когда значимые фигуры меняют место работы в массовом порядке. Так было, например, в случае с «усилением» графического направления Intel выходцами из AMD и NVIDIA, которое наблюдалось вслед за переходом Раджи Кодури (Raja Koduri) в первую из этих трёх компаний. Пожалуй, наиболее ценным приобретением «той волны» можно было назвать Джима Келлера (Jim Keller), который разработал немало коммерчески успешных процессорных архитектур для самых разных компаний.

реклама

Инженеры IBM, которые были так или иначе привлечены к разработке процессоров семейства POWER, начали находить пристанище в рядах специалистов AMD . Представители сайта AnandTech выяснили, что тенденция наблюдается ещё с прошлого года, хотя внимание на это пресса обратила только сейчас.

реклама

Источник изображения: AnandTech

Брэд Маккриди (Brad McCredie, на фото слева) работал в IBM с 1991 года, а в июне прошлого года перешёл в AMD, причём на должность корпоративного вице-президента по платформам на основе графических процессоров. По всей видимости, ему предстоит координировать продвижение ускорителей вычислений на базе Radeon в серверном сегменте. Джошуа Фридрих (Joshua Friedrich, на фото справа) имеет двадцатилетний опыт разработки процессоров IBM POWER, теперь он тоже будет курировать в AMD вопросы интеграции CPU и GPU.

реклама

Первоисточник сообщает, что ещё как минимум два ветерана IBM с многолетним опытом разработки серверных процессоров перешли на работу в AMD в прошлом году. С таким количеством именитых выходцев из IBM новому работодателю достаточно возить их по отраслевым мероприятиям, чтобы завоёвывать доверие корпоративных клиентов при продаже процессоров EPYC и систем на их основе.