Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Кадровый голод на серверном направлении AMD утоляет выходцами из IBM

+
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде

Пути миграции отраслевых специалистов пресса начинает отслеживать в тех случаях, когда значимые фигуры меняют место работы в массовом порядке. Так было, например, в случае с «усилением» графического направления Intel выходцами из AMD и NVIDIA, которое наблюдалось вслед за переходом Раджи Кодури (Raja Koduri) в первую из этих трёх компаний. Пожалуй, наиболее ценным приобретением «той волны» можно было назвать Джима Келлера (Jim Keller), который разработал немало коммерчески успешных процессорных архитектур для самых разных компаний.

реклама

Инженеры IBM, которые были так или иначе привлечены к разработке процессоров семейства POWER, начали находить пристанище в рядах специалистов AMD. Представители сайта AnandTech выяснили, что тенденция наблюдается ещё с прошлого года, хотя внимание на это пресса обратила только сейчас.

реклама

Источник изображения: AnandTech

Брэд Маккриди (Brad McCredie, на фото слева) работал в IBM с 1991 года, а в июне прошлого года перешёл в AMD, причём на должность корпоративного вице-президента по платформам на основе графических процессоров. По всей видимости, ему предстоит координировать продвижение ускорителей вычислений на базе Radeon в серверном сегменте. Джошуа Фридрих (Joshua Friedrich, на фото справа) имеет двадцатилетний опыт разработки процессоров IBM POWER, теперь он тоже будет курировать в AMD вопросы интеграции CPU и GPU.

реклама

Первоисточник сообщает, что ещё как минимум два ветерана IBM с многолетним опытом разработки серверных процессоров перешли на работу в AMD в прошлом году. С таким количеством именитых выходцев из IBM новому работодателю достаточно возить их по отраслевым мероприятиям, чтобы завоёвывать доверие корпоративных клиентов при продаже процессоров EPYC и систем на их основе.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd epyc ibm power
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Кадровый голод на серверном направлении AMD утоляет выходцами из IBM
+
В новой эпохе Intel может обойтись без собственного производства
3
Intel выбирает нового председателя совета директоров
3
У магазина MindFactory гордо реют знамёна AMD
17
Мёртвый процессор AMD EPYC без крышки: анатомический театр
13
В ближайшие два года AMD сильно продвинется на рынке мобильных процессоров
5

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 74
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 499
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 48
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 89
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
20 января 2020 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что надо сделать с Windows 10 сразу после установки
165
ТОП-4 самых продвинутых SSD, которые превратят ваш старенький ПК в настоящий медиапортал
30
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
89
Сравниваем скорость работы "классического" SSD и SSD NVMe на примере WD Blue SN500 NVMe 250 GB
51
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
13
Топ-5 смартфонов декабря 2019 года
1
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
8
Скидки недели на AliExpress: наушники Xiaomi, смартфон Huawei и другие гаджеты до 200 евро
+

Сейчас обсуждают

Ник Б.
13:30
А может и не может). Статья из серии "бабка на двое гадала".
В новой эпохе Intel может обойтись без собственного производства
lokki
13:29
Тогда большой респект за оперативность!!!
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
Shock Memes
13:28
Есть дурачки у которых мозг позволяет зарабатывать так, чтобы купить шлем ради одной игры, такие дебилы ппц, арирую с них))00
Похоже, игры серии Half-Life в Steam скоро станут временно бесплатными
Денис Евдокимов
13:27
Убер аллес!
Статистика стоимости доступа в интернет в разных странах
lokki
13:27
Угу, карта годная, прямой конкурент 2060 при меньшем жоре, к слову. Цена чуть упадёт после анонса - и вообще супер будет.
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
Мсье Кошмяк
13:26
соглашусь, старый дум куда интереснее в плане игровой механики и дизайна уровней. да и звук в нем получше
Море свежего геймплея DOOM Eternal
Crash
13:26
Да один куй.
Гений из Японии придумал как ускорить существующие компьютеры в тысячи раз
lokki
13:26
Они просто эти карты в руках не держали, а про глюченность им такие же рассказали. Плюс крутилки в дровах по-другому расположены, а значит, неправильно. Эти же люди рассказывают, что все материнки кро...
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
Мсье Кошмяк
13:24
попробуй отключить анимацию добиваний и забиндить кнопку куда-нибудь подальше, например на {. мне помогло
Море свежего геймплея DOOM Eternal
omoikane
13:23
У нас за эти деньги есть 500 мегабит и это даже не миллионник и за 2к км от мкада.
Статистика стоимости доступа в интернет в разных странах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем