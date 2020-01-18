Учить CPU и GPU марки AMD эффективному взаимодействию будет выходец из IBM
Ресурс CRN в одной из профильных социальных сетей разглядел перемены в должности Джошуа Фридриха (Joshua Friedrich), который в IBM с 1999 года занимался разработкой серверных процессоров семейства Power. С января этого года Джошуа перешёл на пост корпоративного вице-президента AMD, которому предстоит курировать вопросы технологической интеграции центральных и графических процессоров компании.
реклама
рекламаУчитывая опыт Фридриха в сфере разработки серверных процессоров, легко предположить, что его усилия по взаимной интеграции центральных и графических процессоров AMD будут сосредоточены в серверном сегменте. Это не подразумевает в обязательном порядке физическое объединение EPYC и Radeon Instinct, но наверняка речь идёт о более тесной интеграции на уровне интерфейсов и программного обеспечения. На CES 2020 компания представила технологию SmartShift, которая позволяет гибко перераспределять вычислительную нагрузку между центральным и графическим процессором в ноутбуках. Нечто подобное может быть реализовано под руководством Фридриха и в серверном сегменте.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила