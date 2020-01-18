Ресурс CRN в одной из профильных социальных сетей разглядел перемены в должности Джошуа Фридриха (Joshua Friedrich), который в IBM с 1999 года занимался разработкой серверных процессоров семейства Power. С января этого года Джошуа перешёл на пост корпоративного вице-президента AMD, которому предстоит курировать вопросы технологической интеграции центральных и графических процессоров компании.

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Источник изображения: AMD

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Учитывая опыт Фридриха в сфере разработки серверных процессоров, легко предположить, что его усилия по взаимной интеграции центральных и графических процессоров AMD будут сосредоточены в серверном сегменте. Это не подразумевает в обязательном порядке физическое объединение EPYC и Radeon Instinct, но наверняка речь идёт о более тесной интеграции на уровне интерфейсов и программного обеспечения. На CES 2020 компания представила технологию SmartShift, которая позволяет гибко перераспределять вычислительную нагрузку между центральным и графическим процессором в ноутбуках. Нечто подобное может быть реализовано под руководством Фридриха и в серверном сегменте.