Сила есть: крышка процессора AMD FX-8350 отделилась вместе с частью кристалла
Курьёзный случай, описанный одним британским владельцем возрастной настольной системы на страница Reddit, привлёк в выходные немало внимания. Создатель ветки обсуждения сообщил, что при попытке отделить процессор от кулера случайно разделил на две части сам процессор, а крышка теплораспределителя так и осталась прикреплённой к основанию радиатора.
реклама
рекламаКаким термоинтерфейсом они были скреплены, автор публикации сказать не смог, поскольку много лет назад купил AMD FX-8350 в составе готового компьютера, и не принимал участия в монтаже системы охлаждения.
реклама
Теперь, обладая «разошедшимся по швам» процессором, он даже не исключает возможности, что сборщики ПК использовали термоклей, потому что попытки разделить процессор и радиатор «щадящими» способами ни к чему не привели.
реклама
реклама
Продать процессор FX-8350 он рассчитывал за 70 фунтов стерлингов – возможно, в комплекте с охладителем, но теперь он получил интересный экспонат, позволяющий желающим изучить внутреннее строение кристалла процессоров AMD FX семейства Vishera.
Между кристаллом процессора и крышкой нанесён припой, поэтому при сильном механическом воздействии «слабым местом» оказался сам кристалл.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила