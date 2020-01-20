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Сила есть: крышка процессора AMD FX-8350 отделилась вместе с частью кристалла

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Курьёзный случай, описанный одним британским владельцем возрастной настольной системы на страница Reddit, привлёк в выходные немало внимания. Создатель ветки обсуждения сообщил, что при попытке отделить процессор от кулера случайно разделил на две части сам процессор, а крышка теплораспределителя так и осталась прикреплённой к основанию радиатора.

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Источник видео: Видеотека

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Каким термоинтерфейсом они были скреплены, автор публикации сказать не смог, поскольку много лет назад купил AMD FX-8350 в составе готового компьютера, и не принимал участия в монтаже системы охлаждения.

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Источник изображения: Reddit, mitcheehd

Теперь, обладая «разошедшимся по швам» процессором, он даже не исключает возможности, что сборщики ПК использовали термоклей, потому что попытки разделить процессор и радиатор «щадящими» способами ни к чему не привели.

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Источник изображения: Reddit, mitcheehd

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Продать процессор FX-8350 он рассчитывал за 70 фунтов стерлингов – возможно, в комплекте с охладителем, но теперь он получил интересный экспонат, позволяющий желающим изучить внутреннее строение кристалла процессоров AMD FX семейства Vishera.

Источник изображения: Reddit, mitcheehd

Между кристаллом процессора и крышкой нанесён припой, поэтому при сильном механическом воздействии «слабым местом» оказался сам кристалл.

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Теги

amd amd fx vishera термоинтерфейсы
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