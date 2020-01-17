На все вопросы касательно возможного расширения сотрудничества с Intel представители TSMC на квартальном отчётном мероприятии давали весьма неопределённые ответы про готовность приветствовать новых клиентов и повышение спроса на услуги по выпуску 7-нм продукции. Однако, когда речь зашла о слухах по поводу перевода заказов HiSilicon с мощностей TSMC на предприятие китайской SMIC, ответ руководства тайваньского подрядчика мог бы поспорить в прямолинейности с высказываниями профессора Преображенского.

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Источник изображения: SMIC

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Генеральный директор TSMC заявил, что обычно не комментирует слухи, касающиеся конкурентов или интересов конкретных клиентов, но в данном случае «газета пишет неправду». Таким образом, есть основания полагать, что SMIC не удалось переманить заказы на выпуск мобильных процессоров HiSilicon по 14-нм технологии. Предполагалось, что сотрудничество с «отечественным производителем» поможет Huawei избежать потенциальных новых санкций со стороны США, которые способны влиять не только на власти Тайваня, но и на руководство TSMC, поскольку значительную часть выручки компании формируют именно американские клиенты.

Возвращаясь к теме возможного строительства предприятия на территории США, где TSMC могла бы выпускать особо важную продукцию для оборонных заказчиков, представители компании сдержанно пояснили, что «в общем случае это невыгодно», и оптимальный уровень издержек обеспечивает организация производства на территории Тайваня. С другой стороны, руководство TSMC выразило готовность следовать «букве закона» в тех случаях, когда это необходимо.