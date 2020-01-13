Huawei переводит часть заказов на выпуск процессоров HiSilicon на мощности китайской SMIC
Прошлый год запомнился многим угрозой «торговой войны» между США и Китаем, главной мишенью в которой изначально считался китайский гигант Huawei. Теперь издание DigiTimes сообщает, что вынесенный из этой ситуации «опыт боевых действий» подтолкнул подразделение HiSilicon, которое разрабатывает для Huawei мобильные процессоры, разместить некоторую часть заказов на предприятиях китайского подрядчика SMIC, который уже предлагает выпуск микропроцессоров по 14-нм технологии.
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рекламаТем самым, HiSilicon и Huawei снижают свою зависимость от тайваньской компании TSMC, которая продолжит выпускать для них некоторую часть ассортимента процессоров. По словам руководства SMIC, китайская полупроводниковая промышленность в 2020 году будет переживать фазу восстановления спроса, связанную с распространением сетей поколения 5G.
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