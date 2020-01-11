Системные концентраторы для платформы Intel Comet Lake сертифицированы SATA-IO
Условное деление системных концентраторов для платформы Intel Comet Lake в настольном варианте уже описывалось на страницах нашего сайта. Чипсеты Intel W480, Q470, Z490 и H470 должны были использовать системный концентратор Comet Lake PCH-H, а более дешёвым наборам логики Intel B460 и H410 предписывалось использовать Comet Lake PCH-V.
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рекламаИменно под такими обозначениями эти системные концентраторы зарегистрированы на сайте SATA-IO: в случае с Comet Lake PCH-H это было сделано 23 декабря, а в случае с Comet Lake PCH-V - 18 декабря 2019 года.
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По сути, это позволяет нам говорить, что наборы логики для настольных процессоров Intel Comet Lake действительно готовятся к анонсу. Как предполагают отдельные источники, анонс процессоров Comet Lake-S в исполнении LGA 1200 задерживается из-за необходимости усмирить энергопотребление флагманской десятиядерной модели.
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