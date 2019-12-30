Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как известно, в скором будущем Intel порадует компьютерную общественность выходом новых настольных процессоров 10-го поколения под кодовым именем Comet Lake-S. Ранее ряд источников сообщал, что для функционирования процессоров понадобятся новые материнские платы с разъёмом LGA 1200, однако последние «утечки» заставили специалистов Tom's Hardware «копнуть» поглубже, в результате чего ими была выдвинута достаточно интересная теория.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

Стоит напомнить, что несколько часов назад в сети появились изображения инженерных образцов процессоров Intel семейства Comet Lake-S, а также скриншоты популярной утилиты CPU-Z, на которых, кроме всего прочего, можно почерпнуть информацию о сокете — исходя из показаний ПО, процессоры получили разъём LGA 1159.

реклама

Источник изображения: Baidu

реклама

Кроме того, «сетевой детектив» momomo_us нашёл искомую строчку о данном разъёме в коде CPU-Z.

реклама

Источник изображения: Twitter, momomo_us

Сложив все факты воедино, специалисты источника пришли к достаточно интересному выводу: Intel может готовить не одну платформу, а целых две — для 125-ваттных моделей, вероятно, понадобится разъём LGA 1200, который сможет обеспечить «прожорливые» модели качественным питанием, а модели попроще с TDP в 65 Вт и 35 Вт получат сокет LGA 1159. Следовательно, внутри настольной линейки может появиться некое разделение на высокопроизводительную и «массовую» платформы.

Источник изображения: Tnews

Несколько дней назад в сети появились слайды, указывающие на разделение чипсетов 400-й серии: для Z490, W480, H470 и Q470 предполагается применение системного контроллера под кодовым названием CML PCH-H, в то время как для B460 и H410 уготован CML PCH-V. Таким образом, предполагается, что материнские платы на базе старших наборов системной логики смогут обеспечить функционирование всех настольных процессоров 10-го поколения, в том числе 125-ваттных моделей, а вот чипсеты попроще будут поддерживать только CPU с TDP в 65 Вт и 35 Вт.

Источник изображения: Tnews

Необходимо отметить, что это всего лишь теория, которая базируется на неофициальных данных, поэтому всецело ей доверять, естественно, не стоит. Кроме того, «утечку» о существовании сокета LGA 1159 ряд источников считает мифом. Что касается официальной информации, то её стоит ожидать уже совсем скоро, ведь в начале января состоится международная выставка CES 2020, на которой представители Intel должны порадовать томящуюся в ожидании компьютерную общественность очередной порцией данных касательно своих новых продуктов.