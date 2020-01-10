Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

У процессоров Intel Kaby Lake-G появятся преемники

+
Начался слив RTX 2070 Super
МЕГАслив МЕГАразогнанной RTX 2080 Super Zotac AMP!
Слив RTX 2080 начался - смотри цену сидя
32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р

В этом месяце истекает срок приёма заказов на последние экземпляры уникальных процессоров Kaby Lake-G, которые объединяли в одном корпусе не только вычислительные ядра Intel и дискретную графику AMD, но и память типа HBM2. Один из редких примеров сотрудничества заклятых конкурентов не смог протянуть долго, и поставки процессоров Kaby Lake-G будут прекращены 31 июля этого года.

реклама

Источник изображения: ComputerBase.de

реклама

Тем интереснее, что представителям сайта ComputerBase.de на CES 2020 удалось получить от сотрудников Intel информацию о намерениях компании выпустить идеологического преемника Kaby Lake-G. Нет, конечно, речь больше не идёт об использовании графики AMD, но на одной подложке с вычислительными ядрами может появиться дискретная графика Intel собственной разработки. По сути, активно обсуждавшаяся на CES 2020 графика DG1 для этого подходит. Тем более, что ставка в развитии игровых неттопов Intel делается на процессоры семейства Tiger Lake, а они используют встроенную графику того же поколения Gen 12, что и DG1. Семейство процессоров Ice Lake с графикой Gen 11 в подобных системах использоваться не будет, как поясняет первоисточник.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel ice lake tiger lake kaby lake-g dg1
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Задержка анонса серверных версий Ice Lake поможет AMD увеличить долю рынка
+
У процессоров Intel Kaby Lake-G появятся преемники
+
Процессоры Intel Elkhart Lake наследили в Linux
+
AMD пояснила, почему гибридные процессоры Renoir получили монолитный кристалл
+
Ответа не будет: дешёвая GeForce RTX 2060 оказалась частной инициативой EVGA
16
AMD Ryzen 9 3950X на частоте 5.6 ГГц освежил серию рекордов
8
Презентация Intel на CES 2020 не впечатлила инвесторов
8

Интересные материалы

Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 123
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 38
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 43
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
6 января 2020 35
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои претензии к Windows 10 November 2019 Update (версия 1909)
79
Более десяти лет с Total Commander 7.5 на ПК
64
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Far Cry New Dawn
16
Топ 10 самых крутых продуктов CES 2020
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
39
Лучшие бюджетные SSD начала 2020 года объёмом от 500 ГБ
41
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 480 8GB GDDR5
9

Сейчас обсуждают

Сырге Граничеру
08:30
если в старых и нынешних , то пока да , у 9900к пока что сильный однопоток и в малопоточке она пока что на чуть чуть сильнее . а вот во всем остальном сливает по полной
Процессор Intel Core i9-10900K будет потреблять 300 Вт
Стёпа Мишуков
08:29
это скорее актуально для старых игр, в которых современное железо выдает 100500 fps
Новый драйвер Nvidia значительно улучшает плавность в играх и позволяет экономить электроэнергию
Konstantin Gromov
08:29
так пришлось бы для этого ждать ещё минимум год!
Самые ожидаемые игры 2020 года по версии экспертов softpedia
x.7
08:29
Если такая карта и существует, то сколько она будет жрать, 500 ватт или киловатт. Хорошо, если трехсекционная водянка в комплекте будет
Неизвестная видеокарта AMD Radeon оказалась производительнее NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR
VRoman
08:28
Asrock Z370 Gaming K6 + Seasonic 1000Вт платиновый.
Из-за чрезмерного энергопотребления 10-ядерной модели дебют Intel Comet Lake-S может задержаться
Konstantin Gromov
08:28
почему в списке нет Dying light 2 ???
Самые ожидаемые игры 2020 года по версии экспертов softpedia
Сырге Граничеру
08:28
тут не советчик , не играю , поэтому ничего назвать не могу
Процессор Intel Core i9-10900K будет потреблять 300 Вт
Макс Лесков
08:28
найти бы еще подходящую охладу, например, мне водянка 360 в корпус не влезает, максимум 280, но хватит ли 280 и какого?
Из-за чрезмерного энергопотребления 10-ядерной модели дебют Intel Comet Lake-S может задержаться
Konstantin Gromov
08:27
860 evo определили в "бюджетную" модель?!!! А что же тогда то что продают на Алиэкспресс по ценам почти в 2 раза дешевле за тот же объём? ))
Лучшие бюджетные SSD начала 2020 года объёмом от 500 ГБ
Сырге Граничеру
08:25
в статьях обычно в конце есть линк на источник . и там он был
AMD призвали к ответу за качество драйверов на выставке CES 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем