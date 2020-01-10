В этом месяце истекает срок приёма заказов на последние экземпляры уникальных процессоров Kaby Lake-G, которые объединяли в одном корпусе не только вычислительные ядра Intel и дискретную графику AMD, но и память типа HBM2. Один из редких примеров сотрудничества заклятых конкурентов не смог протянуть долго, и поставки процессоров Kaby Lake-G будут прекращены 31 июля этого года.

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Источник изображения: ComputerBase.de

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