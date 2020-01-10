У процессоров Intel Kaby Lake-G появятся преемники
В этом месяце истекает срок приёма заказов на последние экземпляры уникальных процессоров Kaby Lake-G, которые объединяли в одном корпусе не только вычислительные ядра Intel и дискретную графику AMD, но и память типа HBM2. Один из редких примеров сотрудничества заклятых конкурентов не смог протянуть долго, и поставки процессоров Kaby Lake-G будут прекращены 31 июля этого года.
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рекламаТем интереснее, что представителям сайта ComputerBase.de на CES 2020 удалось получить от сотрудников Intel информацию о намерениях компании выпустить идеологического преемника Kaby Lake-G. Нет, конечно, речь больше не идёт об использовании графики AMD, но на одной подложке с вычислительными ядрами может появиться дискретная графика Intel собственной разработки. По сути, активно обсуждавшаяся на CES 2020 графика DG1 для этого подходит. Тем более, что ставка в развитии игровых неттопов Intel делается на процессоры семейства Tiger Lake, а они используют встроенную графику того же поколения Gen 12, что и DG1. Семейство процессоров Ice Lake с графикой Gen 11 в подобных системах использоваться не будет, как поясняет первоисточник.
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