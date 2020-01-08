Компания ASMedia приложила руку к разработке чипсетов B550 и A520 для современных процессоров AMD в исполнении Socket AM4, в текущем квартале должно начаться их массовое производство, но коллеги с сайта ComputerBase.de поясняют, что соответствующие материнские платы будут готовы только к июньской выставке Computex 2020.

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Источник изображения: ComputerBase.de

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Подобный цикл подготовки вполне предсказуем, поэтому удивляться не приходится. По предварительным данным, набор логики B550 обеспечит поддержку PCI Express 4.0 только для слотов PCI Express и M.2, расположенных в непосредственной близости к центральному процессору. Грубо говоря, за поддержку PCI Express 4.0 в данном случае будет отвечать сам процессор, а производители материнских плат просто создадут подходящие для этого условия. Основная часть слотов расширения материнской платы, тем не менее, будет работать с интерфейсом PCI Express 3.0.