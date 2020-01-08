Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Платы на базе чипсета AMD B550 появятся только к июню

1
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

Компания ASMedia приложила руку к разработке чипсетов B550 и A520 для современных процессоров AMD в исполнении Socket AM4, в текущем квартале должно начаться их массовое производство, но коллеги с сайта ComputerBase.de поясняют, что соответствующие материнские платы будут готовы только к июньской выставке Computex 2020.

реклама

Источник изображения: ComputerBase.de

реклама

Подобный цикл подготовки вполне предсказуем, поэтому удивляться не приходится. По предварительным данным, набор логики B550 обеспечит поддержку PCI Express 4.0 только для слотов PCI Express и M.2, расположенных в непосредственной близости к центральному процессору. Грубо говоря, за поддержку PCI Express 4.0 в данном случае будет отвечать сам процессор, а производители материнских плат просто создадут подходящие для этого условия. Основная часть слотов расширения материнской платы, тем не менее, будет работать с интерфейсом PCI Express 3.0.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd материнские платы asmedia b550
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Платы на базе чипсета AMD B550 появятся только к июню
1
Процессор новой Xbox оказался крупнее предшественника
+
Глава AMD утверждает, что флагманская версия Navi имеет право на жизнь
1
AMD обещает оснастить гибридные процессоры графикой Navi
+
Представленные на CES 2020 процессоры AMD не сменят поколение техпроцесса
19
LGA 1700: вероятное конструктивное исполнение процессоров Intel Alder Lake-S
13

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 90
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 113
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 28
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 41
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
6 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
28
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
27
Новые модели ноутбуков ASUS на CES 2020
5

Сейчас обсуждают

1TronpmG5
07:27
Тебе осталось только аргументированно объяснить: почему для расчетов нужно использовать именно твою ссылку из педивикии. Пока получается, что ты в педивикию смог, а в понимание что и как не смог. Так ...
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Корпус Be quiet Dark Base 900 — расчет системы вентиляции и выбор вентиляторов
MriS
07:23
«B550 обеспечит поддержку PCI Express 4.0 только для слотов PCI Express и M.2, расположенных в непосредственной близости к центральному процессору.» Такие решения на х570 есть у MSI, за то вентилятор ...
Платы на базе чипсета AMD B550 появятся только к июню
Batareykin
07:14
педерасты штлли?
Core i3-9100F VS Pentuim G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
ssdtm
07:11
В R15 он может и проиграет. В короне будет лучше потому что там память решает, а интел с памятью лучше дружит, особенно если это 2 dimm плата с 4500-4600 памятью. Сам сижу с 4500 16-17-17-28-290 под 6...
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
MriS
06:48
P6 интересный бук. Версию с i7-1060G7, без GeForce MX и HDD взял бы, но такой скорее всего не будет. Думаю пора старичка Асер на AMD E-450 на покой отправлять. Нормальные бабки приносит, но батарея и ...
Acer представил защищённые ноутбуки на Intel Core i7 10-го поколения стоимостью от 39 990 рублей
RD_tech
06:42
Объясните, почему игра тестируется в W7??? Ведь RDR2 неплохо распараллеливается, а Вулкан (якобы) на 10-ке чуть пободрее идёт. И конечно юзать игру с открытым миром на hdd в 2к19... И почему 1070 8gb ...
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2 (страница 2)
MriS
06:33
Так уже есть флагман RX 5700XT 8G NITRO+ SE. Почти 300 Ватт кушает, куда больше то. В RDNA2 лучше умы инженеров вложить, а 5000 серию оставить в покое.
Глава AMD утверждает, что флагманская версия Navi имеет право на жизнь
gw
06:29
Ну вы хоть на слайды то посмотрите. Технология для отдачи части лимита питания от cpu именно дискретной видеокарте. Но в ноутбуках, где этот лимит по общему питанию есть.
Использование GPU и CPU компании AMD повышает производительность на 10%-12%
kent160
06:28
3900x он проиграет. Максимум 3900 догонет.
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
Walter Sullivan
06:22
лучше проектор
Acer представила огромный OLED-монитор с разрешением 4K стоимостью 2700 евро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем