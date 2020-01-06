Добрую половину прошлого года мы выслушивали заявления разных источников о том, что ASMedia представит новые наборы логики для платформы Socket AM4, которые составят компанию собственному набору логики AMD X570, а чипсет X670 даже сможет обеспечить поддержку PCI Express 4.0. Существование чипсета AMD B550A даже на этапе предварительного обсуждения смущало аудиторию, поскольку он предназначался для OEM-сегмента, а одним из его специфических качеств станет поддержка только PCI Express 3.0.

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Источник изображения: Station Drivers

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Теперь издание China Times сообщает, что во время ночной трансляции глава AMD поделится планами по выпуску процессоров с архитектурой Zen 3 в текущем году. В этом квартале TSMC начнёт выпуск разработанных ASMedia наборов логики AMD B550 и A520, появление которых позволит сделать материнские платы для современных процессоров в исполнении Socket AM4 более доступными. Вопрос с поддержкой PCI Express 4.0 этими наборами логики до сих пор остаётся открытым.

Уже во втором полугодии появятся наборы логики AMD серии 600, которые тоже разработаны ASMedia. В их отношении поддержка PCI Express 4.0 уже не является предметом обсуждения, поскольку без неё флагманские продукты этого года просто не будут соответствовать уровню, заданному ещё AMD X570, который одноимённая компания разработала самостоятельно.