AMD Radeon RX 5600 XT будет основан на графическом процессоре Navi 12
Утечки с сайта ASRock уже не позволяют сомневаться, что анонс Radeon RX 5600 XT намечен на текущий месяц. Партнёрам AMD крайне важно начать продажи новинки до конца января, поскольку китайские потребители должны успеть закупиться подарками до наступления Нового года по лунному календарю.
реклама
рекламаЯпонские исследователи открытых источников информации утверждают, что в базе данных CompuBench уже присутствуют результаты тестирования графического процессора AMD Navi 12. Ему присущи 36 исполнительных блоков и базовая частота около 1144 МГц. Под такое описание попадает и Radeon RX 5600 XT, поэтому нельзя исключать, что видеокарта будет основана на новом графическом процессоре Navi 12, для которого максимальное значение потоковых процессоров составит 2304 штуки. Ранее считалось, что Radeon RX 5600 XT будет использовать более крупный графический процессор Navi 10 с частично отключенными функциональными блоками. Очевидно, с точки зрения себестоимости AMD выгоднее заказывать выпуск отдельного графического процессора Navi 12 с более компактным кристаллом.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила