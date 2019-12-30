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Samsung внедрит память типа LPDDR5 в своих 5G-смартфонах

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Ещё летом уходящего года компания Samsung объявила о начале выпуска микросхем памяти типа LPDDR5, которые будут использоваться не только в смартфонах, но и в мобильных компьютерах на основе 10-нм процессоров Intel семейства Tiger Lake, которые выйдут ближе к концу следующего года. По сравнению с LPDDR4X, новый тип памяти повышает быстродействие в полтора раза, при этом отличается сниженным на 30% энергопотреблением, а предельная ёмкость удваивается.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Сайт DigiTimes на исходе года заявляет, что Samsung Electronics начнёт использовать LPDDR5 в своих смартфонах верхнего ценового диапазона с поддержкой сетей 5G в 2020 году. Естественно, не останутся в стороне и китайские производители смартфонов, поэтому стоимость аппаратов с поддержкой 5G начнёт планомерно снижаться.

По оценкам DigiTimes Research, в следующем году будет выпущено не менее 175 млн смартфонов с поддержкой 5G. В 2022 году будет выпущено полтора миллиарда смартфонов всех типов, а к 2024 году модели с поддержкой 5G будут формировать половину всего ассортимента подобных устройств.

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