Уже известно, что поддержку памяти типа LPDDR5 в следующем году обеспечат даже мобильные процессоры Intel Tiger Lake, не говоря уже о смартфонах. Компания Samsung объявила о начале выпуска 12-гигабитных микросхем LPDDR5 ещё летом этого года. Память этого типа готова предложить в полтора раза более высокое быстродействие и сниженное на 30% энергопотребление по сравнению с LPDDR4X, да и предельная ёмкость увеличится в два раза.

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Источник изображения: Samsung

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