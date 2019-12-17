Память типа LPDDR5 начнёт использоваться в смартфонах в следующем квартале
Уже известно, что поддержку памяти типа LPDDR5 в следующем году обеспечат даже мобильные процессоры Intel Tiger Lake, не говоря уже о смартфонах. Компания Samsung объявила о начале выпуска 12-гигабитных микросхем LPDDR5 ещё летом этого года. Память этого типа готова предложить в полтора раза более высокое быстродействие и сниженное на 30% энергопотребление по сравнению с LPDDR4X, да и предельная ёмкость увеличится в два раза.
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рекламаКак сообщает ресурс ComputerBase.de, один из крупных китайских производителей смартфонов на площадке Weibo сообщил, что намеревается начать использование памяти типа LPDDR5 в следующем квартале. Вообще, по оценкам отраслевых экспертов, в следующем году спрос на оперативную память для смартфонов вырастет на 25-30%, на рынке возникнет небольшой дефицит, что выльется в повышение цен. Производители оперативной памяти свои объёмы выпуска планируют поднять только на 15-16%. Норма прибыли при производстве микросхем ОЗУ с нынешних 30% поднимется до 50% к началу 2021 года.
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