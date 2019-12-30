Некоторые источники формируют достаточно оптимистичный прогноз по характеристикам 7-нм гибридных процессоров Renoir, приписывая их графической подсистеме до 12-13 исполнительных блоков. Между тем, японский исследователь Komachi Ensaka со страниц Twitter английским языком объясняет, что пока в драйверах AMD фигурируют версии Renoir только с графикой не выше Radeon Vega 8.

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

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Безусловно, поддержка более производительных версий Renoir может появиться в драйверах позже, поэтому не следует торопиться с выводами. Есть и хорошая новость – мобильные процессоры Dali получат TDP не более 6 Вт. Они должны расположиться на ступень ниже Renoir с точки зрения производительности, но иметь сопоставимую структуру исполнительных блоков. Скорее всего, среди процессоров Dali не будет моделей с количеством ядер более четырёх.