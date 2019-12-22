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Стали известны модели производительных процессоров AMD APU Ryzen 4000 семейства Renoir, которые предлагают больше ядер и потоков на 7 нм архитектуре Zen 2, с более быстрой графикой Vega и TDP 45 Вт. Эти APU Ryzen 4000 будут конкурировать с мобильными чипами Intel 9-го поколения.

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Топовые чипы APU AMD Ryzen 9 4900H и Ryzen 7 4800H имеют 8 ядер/16 потоков, что вдвое больше по сравнению с существующей линейкой APU Ryzen 3-го поколения и ставит эти процессоры в один ряд с Intel Core i9 H-серии (i9-9880H). Мобильные AMD 4-го поколения с TDP 45 Вт будут конкурировать с чипами Intel серии Coffee Lake-H, в то время как AMD мощностью 15 Вт будут конкурировать с линейкой Intel Comet Lake-U и Ice Lake-U. Энергопотребление APU AMD Ryzen 4000 будет значительно ниже, чем у чипов Intel.

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APU AMD Ryzen 4000 мощностью 45Вт:

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В дополнение к APU AMD Ryzen 9 4900H и Ryzen 7 4800H также был внесен в список интернет-магазинов и представлен в готовящемся игровом ноутбуке Asus GA401IV процессор Ryzen 7 4800HS. APU Ryzen 7 4800HS - это оптимизированная версия Ryzen 7 4800H, предлагающая более низкие частоты и немного меньшую мощность. Ноутбук Asus GA401IV также оснащен 16 ГБ памяти DDR4, системой Windows 10 и 14 дюймовым дисплеем.

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С помощью линейки APU AMD Ryzen 4000 производители ноутбуков смогут разработать ноутбуки с более быстрой памятью до 3200 МГц в двухканальном режиме, что значительно повысит общую производительность. Процессоры Ryzen 7 4800H, Ryzen 7 4800HS, Ryzen 5 4600H и Ryzen 5 4600HS также были замечены в будущих игровых ноутбуках ASUS:

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Asus GA401IU / R7-4800H

Asus GA401IU / R7-4800H

Asus GA401II / R7-4800H

Asus GA502II / R7-4800H

Asus GA502IU / R7-4800H

Asus GA401IV / R7-4800HS

Asus GA502II / R5-4600H

Asus GA401II / R5-4600HS