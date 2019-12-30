Чем ближе праздники, тем меньше достойных информационных поводов. Стоит ли удивляться, что даже приличные ресурсы не брезгуют сомнительными темами, хотя погружение в код утилиты CPU-Z может быть полезно не только для тех, кто интересуется новыми процессорами AMD. Как утверждает один из интернет-детективов, в коде утилиты версии 1.91 до сих пор упоминается процессор AMD Ryzen Threadripper 3980X.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

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Напомним, эта мифическая модель третьего поколения должна была предложить 48 ядер, но AMD решений по её анонсу так и не приняла. Официальная модельная линейка 7-нм процессоров Ryzen Threadripper состоит из 24-ядерного 3960X, 32-ядерного 3970X и 64-ядерного 3990X.