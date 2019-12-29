Исправления уязвимости лишили энтузиастов возможности снижать напряжение процессорам Intel
В декабре компания Intel «порадовала» владельцев своих процессоров рассказом о новом типе уязвимости, который получил условное обозначение Plundervolt. Злоумышленники могли получить доступ к защищаемым данным после снижения напряжения, что вынудило Intel и Microsoft блокировать саму возможность принудительного снижения напряжения как через обновления операционной системы, так и микрокод.
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рекламаМежду тем, снижение напряжения является важным инструментом оптимизации системы. Можно ограничить уровень тепловыделения, если погоня за максимальной производительностью не входит в число пользовательских приоритетов. На страницах форума TechPowerUp можно найти описание методики «отката» изменений, которые мешают управлять напряжением процессоров Intel в сторону понижения. Кроме того, исправления безопасности ограничили возможности управления коэффициентами частоты в турбо-режиме, поэтому страдают даже те энтузиасты, кто и не думал понижать напряжения.
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