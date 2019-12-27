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Intel Core i9-10900X на частоте 5.9 ГГц обновил рекорды Cinebench R15 и GPUPI for CPU 1B

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Американский энтузиаст Splave последние дни уходящего года решил провести в экспериментах по экстремальному разгону процессора Intel Core i9-10900X нового семейства Cascade Lake-X в исполнении LGA 2066. Надо полагать, для достижения частоты 5.9 ГГц использовался жидкий азот, хотя сам автор об этом умалчивает. На указанной частоте процессор сохранил активность десяти ядер и Hyper-Threading.

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Источник изображения: Splave, HWBot

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В тесте Cinebench R15 процессор набрал 3377 баллов, это лучший результат среди всех моделей с десятью ядрами. В тесте GPUPI for CPU 1B был получен результат 1 минута 30,035 секунды, что тоже соответствует первому месту среди процессоров с десятью ядрами.

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