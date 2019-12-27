Участник нашей конференции и регулярный фигурант статистики HWBot с псевдонимом Nazar решил сделать неравнодушным к разгону соотечественникам подарок в виде нового рекорда 3DMark Vantage Performance для видеокарт Radeon RX 580. Три одноимённых видеокарты под водоблоками разогнались до 1480/8800 МГц.

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Источник изображения: Nazar, HWBot

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В материнскую плату ASRock X299 OC Formula был установлен процессор Intel Core i9-7980XE поколения Skylake-X, который при помощи водоблока был разогнан до 5.2 ГГц. Судя по лаконичному описанию условий эксперимента, в охлаждающем контуре водоблока центрального процессора температура жидкости была заметно ниже комнатной. На указанной частоте процессор сохранил активность 18 ядер, но обошёлся без Hyper-Threading. В тесте 3DMark Vantage Performance эта система набрала 107 020 баллов, став лучшей в модельном зачёте. Собственно, среди всех конфигураций с тремя видеокартами она заняла девятое место, а это весьма удачный результат, с учётом используемого вида охлаждения.