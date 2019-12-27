Когда у технического директора AMD Марка Пейпермастера (Mark Papermaster) в начале декабря попросили прокомментировать слухи о внедрении поддержки до четырёх потоков на одно ядро в будущих архитектурах компании, он просто заявил, что AMD никогда ничего подобного не обещала. Интересно, что примерно в то же время представители ресурса Red Gaming Tech данную информацию проверили по собственным каналам, и выяснили, что о внедрении четырёхпоточных ядер в рамках архитектуры Zen 3 речи действительно никогда не было, но разработчики экспериментируют с подобной функцией, готовя основу для будущих архитектур AMD. Следует учитывать, что приоритет отдаётся внедрению четырёх потоков на ядро в серверном сегменте.

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Источник изображения: AMD

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В отношении планов AMD в настольном сегменте было сказано, что вслед за Socket AM4 появится процессорный разъём Socket AM5, используемый процессорами с архитектурой Zen 4. Смена формата понадобится для реализации поддержки DDR5, как уже отмечалось. Тем не менее, в конце следующего года выйдет чипсет AMD X670, который по-прежнему будет ориентирован на работу с процессорами в исполнении Socket AM4 и памятью типа DDR4.

Если говорить о процессорах Ryzen 4000 с архитектурой Zen 3, то по количеству ядер они вряд ли обойдут предшественников, а вот удельная производительность в пересчёте на одно ядро увеличится примерно на 17%. В операциях с целыми числами прирост составит 10-12%, а вот в вычислениях с плавающей запятой показатель может приблизиться к 50%.