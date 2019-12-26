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Процессоры Intel Tiger Lake принесут поддержку PCI Express 4.0 в потребительский сегмент

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Давно известно, что 10-нм процессоры Ice Lake-SP обеспечат поддержку PCI Express 4.0 в серверном сегменте, и официальная информация гласит, что они выйдут на рынок во второй половине следующего года. Неофициальная версия подразумевает возможность задержки анонса до 2021 года, но потребителей больше интересует вопрос, когда поддержка PCI Express 4.0 будет реализована клиентскими платформами Intel.

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Источник изображения: Twitter, Witeken

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Ресурс DigiTimes на время праздничного затишья приоткрыл шандоры монетизации контента, и в свободном доступе оказался материал с прогнозом по темпам экспансии продуктов с поддержкой PCI Express 4.0. Усилий одной AMD, которая уже реализовала поддержку этого интерфейса и в настольном, и в серверном сегментах, для быстрого распространения твердотельных накопителей с PCI Express 4.0 будет недостаточно. Анонс 10-нм процессоров Intel Tiger Lake намечен на конец 2020 или начало 2021 года, по мнению источника, именно они предложат поддержку PCI Express 4.0 в потребительском сегменте. Добавим, что недавно представители руководства Intel заявили, что процессоры Tiger Lake должны выйти до конца 2020 года, поэтому имеет смысл ориентироваться на эту дату. Правда, есть досадное обстоятельство – распространение процессоров Tiger Lake может ограничиться мобильным сегментом.

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