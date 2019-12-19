Intel не расстаётся с идеей продать часть патентов, связанных с интернетом вещей
Летом этого года компания предприняла попытку продать пакет патентов, имеющих отношение к технологиям мобильной связи, но позже состоялась сделка с компанией Apple, которой и отошли права на большинство ноу-хау Intel в данной сфере. Напомним, процессорный гигант отказался от убыточного бизнеса по разработке собственных модемов для смартфонов, продав его за $1 млрд корпорации Apple, которая сможет оснастить iPhone модемами для сетей 5G после адаптации этого наследия к своему производственному циклу.
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рекламаРесурс IAM Media продолжает настаивать, что Intel готова предложить покупателям пакет из 400 патентов и патентных заявок, имеющих отношение к технологиям «интернета вещей». Патенты могут продаваться как небольшими группами, так и все сразу, причём последний вариант для Intel выглядел бы предпочтительнее. Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься до 31 марта 2020 года.
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