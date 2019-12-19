О характеристиках и архитектурных особенностях представленного вчера процессора NVIDIA Orin было известно не так много. Представителям сайта ComputerBase.de удалось получить больше информации, и некоторая её часть стала серьёзным откровением. Во-первых, процессор Orin будет выпускаться по 8-нм технологии, что сразу указывает на сотрудничество с компанией Samsung в сфере его контрактного производства.

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Источник изображения: ComputerBase.de

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Во-вторых, стало известно, что процессор Orin будет содержать до двенадцати вычислительных ядер с архитектурой ARM Hercules. Последняя разрабатывалась с учётом возможности выпуска по 7-нм или 5-нм технологии, но 8-нм нормы в эту концепцию тоже вписываются.

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Источник изображения: ComputerBase.de

Сильно полагаться на иллюстративный материал при прогнозировании свойств сопутствующих дискретных графических решений NVIDIA образца 2022 года мы бы тоже не советовали. Скорее всего, картинка осталась шаблонной. Если же это не так, то актуальные дискретные графические процессоры NVIDIA в 2022 году продолжат использовать память типа HBM какого-то из поколений. По крайней мере, в сегменте ускорения вычислений, как и сейчас.

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Сосредоточившись на изучении иерархии компоновочных вариантов Orin, можно обнаружить присутствие пары таких процессоров в системах автономности уровня 3 по классификации SAE, но высший пятый уровень достигается только с привлечением пары дискретных графических процессоров. Важно отметить, что уровень производительности при этом возрастает с 320 до 2000 триллионов операций в секунду. Подобная связка способна потреблять до 750 Вт. Если учесть, что одиночный процессор Orin вместе с сопутствующей обвязкой довольствуется 15 Вт, вывод напрашивается сам собой – счёт на сотни ватт открывают присутствующие на старшей плате дискретные графические процессоры.