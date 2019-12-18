Состав платформы DRIVE Pegasus для систем автопилота был нами хорошо изучен ещё в январе прошлого года. На одной плате соседствовали две однокристальных системы Xavier (грубо говоря, два процессора Tegra) и два дискретных графических процессора класса GV100 с архитектурой Volta. В марте глава NVIDIA пояснил, что преемник Xavier по имени Orin сможет идентичный Pegasus уровень производительности обеспечить силами пары процессоров класса Tegra. На этой неделе процессоры Orin были формально представлены в рамках китайской сессии GTC 2019.

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Источник изображения: NVIDIA

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О новом процессоре известно не так много – не уточняется даже технология его производства. Количество транзисторов, по сравнению с Xavier, выросло с 9 до 17 млрд штук, а быстродействие увеличилось примерно в семь раз, до 200 триллионов операций в секунду. В основе вычислительных ядер лежит ARM-совместимая архитектура Hercules, а графическая подсистема использует некую архитектуру нового поколения. Если учесть, что Volta на звание «новой архитектуры» претендовать не может, речь наверняка идёт о её преемнице.

На базе Orin будут создаваться системы помощи водителю DRIVE AGX от второго до пятого, высшего уровня автономности. Транспортные средства с этими компонентами NVIDIA появятся на рынке не ранее 2022 года. Компания утверждает, что потратила на разработку Orin не менее четырёх лет. Процессор обеспечивает совместимость с программной экосистемой CUDA и TensorRT, у него есть специальные блоки для обучения и машинного зрения.