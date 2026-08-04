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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Глобальная фэнтезийная стратегия Endless Legend 2 в сентябре выйдет из раннего доступа
Проект, мягко говоря, не слишком популярен, но выход из раннего доступа явно с этим делом поможет.
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В своё время в сегменте глобальных (4X) стратегий главенствовала лишь Sid Meier’s Civilization. Всё остальное недотягивало абсолютно ни по каким параметрам. Затем на рынок пришла Amplitude Studios, которой хоть и не удалось добиться даже мизерной доли популярности «Цивы», но созданный прецедент, в частности, заставил парней из Firaxis поднапрячься и активнее прорабатывать новинки во франшизе, что само по себе уже полезно.

Наиболее известным творением Amplitude Studios является фэнтезийная глобальная стратегия Endless Legend, и осенью прошлого года в раннем доступе вышла её вторая часть. Сказать, что проект стал популярным — сильно слукавить. Фактически Endless Legend 2 в пике достигла лишь 1/20 (одной двадцатой) доли успеха первой части, а в каждый конкретный момент времени в неё играют через Steam всего порядка 80—210 человек в зависимости от времени суток и дня недели.

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Возможно, полноценный релиз поможет сиквелу в этом вопросе, и вот, сегодня Amplitude Studios сообщила о том, что Endless Legend 2 выберется из раннего доступа 17 сентября. Кроме того, в тот же день стратегия заглянет на консоли PlayStation 5 и Xbox Series, где тоже пусть и крохи, но всё же соберёт.

В релизной версии Endless Legend 2 игроков ждёт шестая основная фракция, две так называемые Rogue-фракции (новая механика), а также неназванный дополнительный контент.

#amplitude studios #endless legend 2
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