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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Продажи ранней версии Subnautica 2 составили 5 миллионов копий
Геймер готов платить деньги за альфа-версию, разработчики и рады.
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Практика выпуска игр в раннем доступе, чтобы затем за счёт геймеров их доделывать и доводить до состояния готового продукта, с нами уже давно и, по всей видимости, навсегда. Относиться к этому можно по-разному, но факт остаётся фактом: люди готовы платить за видеоигры в состоянии альфа-, а в особо запущенных случаях даже преальфа-версии. Разработчики же, в свою очередь, с удовольствием этим пользуются, сделав такой подход нормой для своей бизнес-стратегии.

Так, согласно отчёту компании Krafton, покрывающему срок до 30 июня включительно, продажи подводного исследовательского экшена Subnautica 2 за три недели его нахождения в раннем доступе достигли 5 миллионов копий. Причём в данном случае речь идёт именно о копиях, а не о количестве опробовавших новинку игроков. Это, учитывая наличие систем подписочного гейминга, радикально разные статистические выборки.

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По всей видимости, с тех пор темпы продаж радикально обвалились, и до шести миллионов копий проект не дошёл. Потому что в противном случае мы бы об этом узнали от разработчиков.

Как долго Subnautica 2 пробудет в состоянии раннего доступа, досконально пока неизвестно. Да и не столь это важно. Отдельные игры, и нам не хотелось бы показывать пальцем на Star Citizen, но столь ярких примеров в игровой индустрии больше нет, успешно существуют в раннем доступе и по четырнадцать лет, и к полноценному релизу отнюдь не торопятся.

#krafton #subnautica 2 #unknown worlds
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