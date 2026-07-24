Аддон The Baltic Powers повторно анонсирован и запланирован к выходу в сентябре.

К Age of Empires III и к её откровенно избыточному ремастеру с подзаголовком Definitive Edition можно относиться сильно по-разному, но один факт следует отметить: разработчики активно поддерживают проект контентом, в том числе возвращают ранее отменённые дополнения. Так, стало известно, что ремастер третьей номерной части культовой серии стратегий в реальном времени уже в сентябре получит дополнение под названием The Baltic Powers.

Изначально это дополнение, которое должно добавить в игру две новые цивилизации — Датско-норвежскую унию и Речь Посполитую — было анонсировано ещё в начале 2024 года, но затем спустя год его отменили. Видимо, к девелоперам пришла светлая мысль, что это решение было ошибочным.

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Итак, сыграть за «балтийские державы» можно будет 10 сентября этого года. А если очень хочется сделать это побыстрее, то можно приступить уже сейчас в рамках открытого бета-тестирования дополнения, которое продлится до 6 августа.

Помимо двух новых цивилизаций со своими уникальными юнитами и особенностями аддон добавит в игру 25 новых карт, новые сценарии для режима испытаний, а также дополнительные игровые режимы.