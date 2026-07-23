Рынки, на которых представлена Electronic Arts, имеют в этом вопросе своё веское слово.

О том, что игровое издательство Electronic Arts — одно из крупнейших в своей сфере деятельности — будет продано и впоследствии перестанет быть публичной компании, мы знаем ещё с сентября прошлого года. Тогда пресс-служба Electronic Arts сообщила о сделке по продаже компании консорциуму, состоящему из суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) и двух американских компаний — Silver Lake и Affinity Partners — за 55 миллиардов долларов.

Источник изображения: Reuters.

Как вы понимаете, сделки такого рода и масштаба — это не пакет семечек у бабушки на рынке купить. Здесь требуются долгие согласования, связанные с соблюдением антимонопольного законодательства, причём одобрение сделка должна получить в том числе на рынках, где продаваемая компания ведёт свою коммерческую деятельность.

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Критически важно для Electronic Arts было получить одобрение от Евросоюза (ЕС), и вот, сегодня это произошло: как сообщает пресса, Еврокомиссия одобрила сделку. В ЕС не увидели в происходящем никаких угроз для конкуренции. Справедливо ли посчитали в Еврокомиссии, сказать сложно: данное ведомство в принципе не отличается логичностью принимаемых решений.

Хорошо ли всё вышеописанное для нас как для конечных потребителей продуктов Electronic Arts, вопрос также не открытый, а настежь распахнутый. Ответ на него сможет дать только время: сначала сделка должна официально состояться, затем годы уйдут на возможные изменения, если они в принципе запланированы, и только спустя долгие годы мы сможем увидеть плоды перехода EA под контроль других лиц.