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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Assassin’s Creed Black Flag Resynced разошлась тиражом в 2 миллиона копий
Что было вполне предсказуемо, учитывая общемировой «хайп».
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Как мы уже отмечали в предыдущих материалах, вышедшая в 2013 году Assassin’s Creed IV Black Flag смогла привлечь к себе внимание даже тех, кому в целом франшиза Assassin’s Creed не приходилась по душе. Добиться такого результата удалось благодаря красочному карибскому сеттингу, популярной теме романтизации пиратства, а также практически полному отсутствию избитой темы противостояния Ассасинов и Тамплиеров. Проще говоря, «Чёрный Флаг» воспринимался как игра под брендом Assassin’s Creed, но по сути не имеющая к ней прямого отношения.

Соответственно, когда Ubisoft официально анонсировала ремейк данного проекта, можно было с учётом кратного развития игровой индустрии за прошедшие 13 лет предположить, что новинка будет пользоваться огромной популярностью. Так оно и произошло: за первые сутки, минувшие с момента релиза, тираж Assassin’s Creed Black Flag Resynced составил два миллиона копий. Об этом официально сообщила Ubisoft.

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Судя по всему, перед нами один из самых успешных релизов игры серии Assassin’s Creed за последние много лет. Для сравнения, у популярной Assassin’s Creed Shadows значение в два миллиона игроков было достигнуто только на третий день, и то, речь тогда шла не о проданных копиях, а именно об игроках — в том числе тех, что играли по подписке. В случае с ремейком «Чёрного Флага» же упоминаются именно продажи.

Насколько этот успех долгосрочный, сказать сложно. С одной стороны, впереди выходные, и именно по их прошествии можно будет делать основные выводы. С другой стороны, все искренне желавшие опробовать новинку наверняка оформляли предзаказы. А предзаказы принято учитывать в продажах.

#ubisoft #assassins creed #assassins creed iv: black flag #assassins creed iv black flag #assassins creed black flag resynced
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