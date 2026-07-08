На достижение этого результата игре потребовалось без малого 22 месяца. Что весьма слабо.

Градостроительная выживательная стратегия Frostpunk 2 вышла в сентябре 2024 года, и по состоянию на сегодняшний день разошлась тиражом в 1 миллион копий, о чём официально сообщили разработчики из 11 bit Studios. По современным меркам это очень скромно, но следует помнить, что вторая часть получила куда менее позитивные оценки и в целом продемонстрировала по всем параметрам значительно более слабые результаты, чем оригинальная Frostpunk.

При всём этом разработчики продолжают оказывать сиквелу контентную поддержу. Так, недавно игра получила дополнение Breach of Trust, а до конца года обзаведётся аддоном Surge.

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Кроме того, в работе находится обновлённая с использованием движка Unreal Engine 5 версия оригинальной игры, которой будет дано свежее название — Frostpunk 1886.