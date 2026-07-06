По сути, отличия от управления большими грузовиками минимальны. Но для дополнительного контента — пойдёт.

Симулятор дальнобойщика Euro Truck Simulator 2, ставший лучшим и, вероятно, единственным заслуживающим внимания представителем этого жанра, продолжает регулярно обрастать новым контентом. Сегодня, в частности, разработчики из студии SCS Software показали игровой процесс дополнения Coaches.

Данное название, в английском языке обозначающее туристические/междугородние автобусы, перевозка пассажиров в которых разрешается только в сидячем положении, полностью отражает суть будущего аддона. С его релизом, который состоится когда-нибудь в неопределённом будущем, мы помимо грузовиков сможем управлять и этими самыми междугородними автобусами.

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Как нетрудно догадаться, различия в управлении данными транспортными средствами не глобальны, но имеются. В частности, автобус является пусть и крупной, но всё же цельной конструкцией, тогда как грузовик с полуприцепом управляется исходя из особенностей «залома» этого самого полуприцепа.