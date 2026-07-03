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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Продажи Cyberpunk 2077 достигли отметки в 40 миллионов копий
Что для одиночной игры — колоссальное значение. Пусть и за 5,5 лет.
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Футуристическая ролевая игра Cyberpunk 2077 от коллектива CD Projekt RED остаётся одной из самых популярных одиночных игр последних десятилетий, и сегодня представители студии отчитались о новом достигнутом «круглом» результате продаж: 40 миллионов копий.

На достижение этого результата Cyberpunk 2077 потребовалось порядка пяти с половиной лет: релиз игры, напомним, состоялся в декабре 2020 года. Формально игра давным-давно находится в так называемом бэк-каталоге, но продолжает генерировать прибыль, пусть и преимущественно за счёт реализации в ходе распродаж.

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Да, поначалу у проекта были проблемы, но со временем разработчики их решили, и на сегодняшний день это полностью готовый, рабочий продукт, причём с крупным сюжетным дополнением.

Тем временем CD Projekt RED потихоньку корпит над сиквелом, у которого пока нет ни официального названия, ни уж тем более официально опубликованных подробностей сюжета и действующих лиц. Так что проект потихоньку перерастает в полноценную франшизу, что, учитывая успех первой части, вполне естественно.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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