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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Relic представила самостоятельную стратегию Company of Heroes 3 Final Stand в стиле защиты от волн
Казалось бы, забытый жанр, но жизнь в него периодически вдыхают.
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Несмотря на то, что за последние полтора десятилетия доля ПК в сегменте игровых платформ в мире значительно возросла, отдельные игровые жанры, являющиеся компьютерной вотчиной, особо возрождения не заметили. В частности, стратегии в реальном времени продолжают оставаться весьма нишевыми продуктами, и если бы не деятельность отдельных коллективов, то они и вовсе бы вымерли.

И вот сегодня студия Relic Entertainment представила новый проект под частично старым названием — Company of Heroes 3 Final Stand. Это стратегия в реальном времени, выполненная в стиле защиты от волн и с элементами «роглайта». Идея достаточно простая: нам предстоит закрепиться на определённой территории и удерживать на ней оборону, отбиваясь от всё более мощных и многочисленных «волн» противника.

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Играть можно будет за четыре фракции: США, Британию, Германию и Немецкий Африканский корпус.

Игра предложит восемь уровней сложности, а также специальный бесконечный режим, в котором число волн не ограничено дюжиной, как в стандартном режиме, а именно что бесконечно. Так что наверняка в Company of Heroes 3 Final Stand будет местная таблица лидеров, выдержавших натиск наибольшего количества волн в бесконечном режиме.

Релиз состоится 29 июля. Ценник пока не объявлен. Проект полностью самостоятелен и не требует наличия оригинальной Company of Heroes 3.

#relic entertainment #company of heroes 3 final stand
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