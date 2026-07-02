Впрочем, в реальном выражении это всё равно смешные цифры.

Время продолжает наращивать скорость своего «бега», и вот мы уже даже заметить не успели, как хакерский экшен Watch Dogs 2 практически вплотную приблизился к десятилетию со дня своего выхода. Проект в своё время получил весьма неоднозначные оценки, да и популярным его назвать можно только с очень большой натяжкой, поэтому вполне естественно, что по мере приближения к «круглой» дате Ubisoft оформила на него рекордную 95-процентную скидку.

А поскольку за символическую цену даже уксус сладкий, то и результаты у данной распродажи соответствующие: за последние сутки пиковое количество одновременно присутствующих в игре пользователей Steam перевалило за 16 тысяч. Для сравнения: пиковым значением вообще является 18 138 человек, и оно было зафиксировано 9,7 года назад, то есть, в момент релиза проекта.

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Напомним, что в Watch_Dogs 2 мы играем за выдающегося хакера Маркуса, который присоединяется к группировке DedSec, дабы противостоять местному «Большому брату».