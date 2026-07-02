Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
95-процентная скидка позволила Watch Dogs 2 добиться лучшего «онлайна» в Steam с 2016 года
Впрочем, в реальном выражении это всё равно смешные цифры.
реклама

Время продолжает наращивать скорость своего «бега», и вот мы уже даже заметить не успели, как хакерский экшен Watch Dogs 2 практически вплотную приблизился к десятилетию со дня своего выхода. Проект в своё время получил весьма неоднозначные оценки, да и популярным его назвать можно только с очень большой натяжкой, поэтому вполне естественно, что по мере приближения к «круглой» дате Ubisoft оформила на него рекордную 95-процентную скидку.

А поскольку за символическую цену даже уксус сладкий, то и результаты у данной распродажи соответствующие: за последние сутки пиковое количество одновременно присутствующих в игре пользователей Steam перевалило за 16 тысяч. Для сравнения: пиковым значением вообще является 18 138 человек, и оно было зафиксировано 9,7 года назад, то есть, в момент релиза проекта.

реклама

Напомним, что в Watch_Dogs 2 мы играем за выдающегося хакера Маркуса, который присоединяется к группировке DedSec, дабы противостоять местному «Большому брату».

#ubisoft #watch dogs 2
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

12 требовательных игр с роскошной графикой, ради которых стоит купить GeForce RTX 5070
Апгрейд ПК — как драйверы AMD Radeon для Windows превращаются в преимущество на Linux
Обзор контейнера для SSD M.2 накопителя TerraMaster D1 SSD
PlayStation отказывается от физических изданий игр – уходит целая эпоха
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter