Всё благодаря распродаже в Steam.

Инди-рогалик The Binding of Isaac от американского геймдизайнера Эдмунда Макмиллена существует уже пятнадцать лет, почти двенадцать из которых — в формате ремейка с подзаголовком Rebirth. Проект периодически участвует в распродажах, благодаря чему демонстрирует скачкообразный рост «онлайна».

Сегодня, например, у The Binding of Isaac Rebirth был зафиксирован рекордный «онлайн» за всё время наблюдений: более 130 тысяч пользователей одновременно, за что следует благодарить участие в летней распродаже Steam с 90-процентной скидкой. Таким образом, вплоть до 9 июля приобрести игру можно всего за 44 рубля, а это, на минуточку, меньше, чем стоит батон белого хлеба.

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Предыдущий рекорд у Rebirth-версии игры был зафиксирован порядка пяти лет назад, и связан он был с выходом расширения Repentance.