Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Рогалик The Binding of Isaac Rebirth установил рекорд «онлайна» спустя почти 12 лет после выхода
Всё благодаря распродаже в Steam.
реклама

Инди-рогалик The Binding of Isaac от американского геймдизайнера Эдмунда Макмиллена существует уже пятнадцать лет, почти двенадцать из которых — в формате ремейка с подзаголовком Rebirth. Проект периодически участвует в распродажах, благодаря чему демонстрирует скачкообразный рост «онлайна».

Сегодня, например, у The Binding of Isaac Rebirth был зафиксирован рекордный «онлайн» за всё время наблюдений: более 130 тысяч пользователей одновременно, за что следует благодарить участие в летней распродаже Steam с 90-процентной скидкой. Таким образом, вплоть до 9 июля приобрести игру можно всего за 44 рубля, а это, на минуточку, меньше, чем стоит батон белого хлеба.

реклама

Предыдущий рекорд у Rebirth-версии игры был зафиксирован порядка пяти лет назад, и связан он был с выходом расширения Repentance.

#the binding of isaac #the binding of isaac rebirth
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Черный экран без причины: неочевидная поломка, которую пропустит даже мастер
Золотая эра PlayStation 5 – почему $1500 за Steam Machine лишь цветочки накануне RAMageddon
Как я попытался добавить в игровой ПК дополнительные SATA-порты, а получил кучу проблем
Кто такой Галактус и почему даже титан Танос боится его силы
Горькая правда о Linux на десктопе: Когда старое железо становится приговором
Ретромоддинг. Часть 2. История подсветки ПК
Обзор и тестирование моноблока ASUS V600 AiO (VM670KA)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter