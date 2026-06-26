Полный переход на 64-битную архитектуру позволит использовать весь необходимый объём ОЗУ.

Грабительский экшен Payday 2 остаётся любимым в среде ценителей жанра, но время неумолимо делает данный проект морально и технически устаревшим. Чтобы исправить эту проблему, соавторы Payday 2 из студии Sidetrack Games сегодня анонсировали крупное обновление.

Патч уже по большей части готов, и 30 июня в Steam начнётся его публичное бета-тестирование, которое продлится один месяц — до конца июля. Само обновление нарекли Diesel 3.0, и оно переведёт игру на 64-битную архитектуру, что позволит ей использовать весь необходимый ей объём оперативной памяти, а также переведёт с DirectX 9 на DirectX 11.

реклама

Из менее значимых изменений из категории удобства: размер клиента Payday 2 после обновления уменьшится почти втрое — с нынешних примерно 90 Гбайт до примерно 32 Гбайт. Также обещают более быстрые загрузки игры и уровней на твердотельных накопителях и поддержку 6-значных паролей в лобби.

Информацию, полученную в ходе бета-тестирования обновления, разработчики используют для внесения необходимых изменений и исправления обнаруженных геймерами ошибок. Когда апдейт выйдет «на постоянку», пока не уточняется.