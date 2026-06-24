Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Rockstar оценила базовое издание Grand Theft Auto VI в $80
Ультимативное издание — и вовсе в $100. Не иначе как разработка дорожает в эру ИИ.
реклама

Про постоянно повышающуюся стоимость разработки видеоигр, и это-то в эпоху ИИ и уже готовых игровых движков вместе с колоссальной базой ассетов, сочинено столько однотипных шуток, что повторят их мы, пожалуй, не будем. А просто отметим, что компания Rockstar Games сегодня официально огласила ценники на Grand Theft Auto VI в двух изданиях — базовом и ультимативном.

Итак, за стандартную версию грядущего блокбастера придётся выложить $79,99 или аналогичную сумму в местных валютах на всех рынках, где официально представлена и работает Take-Two Interactive (родительская компания Rockstar). Ультимативное (Ultimate) издание, в свою очередь, обойдётся ещё на $20 дороже — в $99,99.

реклама

В состав расширенного издания войдут «эксклюзивные» транспортные средства и оружие, а также облики главных героев в стиле Вайс-Сити. Кроме того, во внутриигровых автомастерских обладателям расширенного издания будут доступны дополнительные варианты модификаций, а в салонах красоты — уникальные опции причёсок и услуг визажиста.

Кроме того, в ультимативном издании будут доступны целые уникальные магазины одежды, тату-салоны и автомастерские с массой эксклюзивных услуг по своим тематикам. Выражаясь прямым текстом, Grand Theft Auto VI в базовом издании будет лишена части изначально заложенного в неё контента, что, конечно, да ещё и учитывая ценник, никакой чести разработчикам и издателю не делает.

К сожалению, такова современная игровая индустрия, и геймеры не проявляют массовой готовности отказываться от подобных продуктов. Следовательно, у девелоперов и издателей нет никакой мотивации исправляться, а, значит, всех всё устраивает. Релиз Grand Theft Auto VI состоится 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. На ПК игра заглянет когда-нибудь позже.

#rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #gta vi #rockstar north #grand theft auto vi
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сборка игрового ПК за 40 000 рублей в 2026 году
Steam Machine за $1500 – настоящий «подарок» для геймеров и поклонников Valve
Обзор игровой сборки MSI на базе корпуса MAG PANO 130R PZ и блока питания MAG A750GLS PCIE5
Гайд: запускаем GTA VI в 60 FPS на любой PlayStation 5 – секреты консольного гейминга
Обзор монитора Smart M9 M90SF с Vision AI от Samsung
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter