Ультимативное издание — и вовсе в $100. Не иначе как разработка дорожает в эру ИИ.

Про постоянно повышающуюся стоимость разработки видеоигр, и это-то в эпоху ИИ и уже готовых игровых движков вместе с колоссальной базой ассетов, сочинено столько однотипных шуток, что повторят их мы, пожалуй, не будем. А просто отметим, что компания Rockstar Games сегодня официально огласила ценники на Grand Theft Auto VI в двух изданиях — базовом и ультимативном.

Итак, за стандартную версию грядущего блокбастера придётся выложить $79,99 или аналогичную сумму в местных валютах на всех рынках, где официально представлена и работает Take-Two Interactive (родительская компания Rockstar). Ультимативное (Ultimate) издание, в свою очередь, обойдётся ещё на $20 дороже — в $99,99.

реклама

В состав расширенного издания войдут «эксклюзивные» транспортные средства и оружие, а также облики главных героев в стиле Вайс-Сити. Кроме того, во внутриигровых автомастерских обладателям расширенного издания будут доступны дополнительные варианты модификаций, а в салонах красоты — уникальные опции причёсок и услуг визажиста.

Кроме того, в ультимативном издании будут доступны целые уникальные магазины одежды, тату-салоны и автомастерские с массой эксклюзивных услуг по своим тематикам. Выражаясь прямым текстом, Grand Theft Auto VI в базовом издании будет лишена части изначально заложенного в неё контента, что, конечно, да ещё и учитывая ценник, никакой чести разработчикам и издателю не делает.

К сожалению, такова современная игровая индустрия, и геймеры не проявляют массовой готовности отказываться от подобных продуктов. Следовательно, у девелоперов и издателей нет никакой мотивации исправляться, а, значит, всех всё устраивает. Релиз Grand Theft Auto VI состоится 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. На ПК игра заглянет когда-нибудь позже.