На достижение этого результата проекту потребовалось без малого три года.

Даже по меркам современной игровой индустрии 10 миллионов привлечённых пользователей — это огромное количество. Одним проектам на достижение этого результата требуются недели, но таких, конечно же, абсолютное меньшинство, другим — годы. И вот, как сообщила сегодня Ubisoft, пользовательская база её гоночной аркады The Crew Motorfest превысила 10 миллионов человек.

Представители Ubisoft поблагодарили поклонников серии The Crew в целом и Motorfest в частности.

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От себя же добавим, что пользовательская база конкретно в данном случае — это не то же самое, что количество проданных копий: в прошлом году The Crew Motorfest вошла в состав подписки Game Pass, и с этих пор отождествлять данные статистические показатели стало невозможно.