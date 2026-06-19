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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Пользовательская база гоночной аркады The Crew Motorfest превысила 10 миллионов человек
На достижение этого результата проекту потребовалось без малого три года.
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Даже по меркам современной игровой индустрии 10 миллионов привлечённых пользователей — это огромное количество. Одним проектам на достижение этого результата требуются недели, но таких, конечно же, абсолютное меньшинство, другим — годы. И вот, как сообщила сегодня Ubisoft, пользовательская база её гоночной аркады The Crew Motorfest превысила 10 миллионов человек.

Представители Ubisoft поблагодарили поклонников серии The Crew в целом и Motorfest в частности.

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От себя же добавим, что пользовательская база конкретно в данном случае — это не то же самое, что количество проданных копий: в прошлом году The Crew Motorfest вошла в состав подписки Game Pass, и с этих пор отождествлять данные статистические показатели стало невозможно.

#ubisoft #the crew motorfest
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