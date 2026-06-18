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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Rockstar начнёт принимать предзаказы на Grand Theft Auto VI уже через неделю
Как будто в этом есть хоть какой-то хотя бы эфемерный смысл.
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Релиз следующей части культовых боевиков серии Grand Theft Auto состоится только ближе к концу ноября, но предварительные заказы на неё можно будет оформить сильно заблаговременно. Так, сегодня компания Rockstar Games сообщила о том, что возможность предварительной покупки Grand Theft Auto VI откроется ровно через неделю, 25 июня.

На текущий момент неизвестно, во сколько обойдётся такой предзаказ. Зато предельно понятно, что никакого практического смысла в этом действии в наши дни, когда количество доступных копий игр буквально бесконечно, нет и быть не может. Разве что в надежде получить определённый и вряд ли существенный внутриигровой бонус за предзаказ.

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Релиз GTA 6 состоится 19 ноября. По старой и отнюдь не доброй традиции серии, сперва на консолях семейства PlayStation и Xbox, затем спустя пока неопределённое время заглянет и на компьютеры.

Напомним, что в Grand Theft Auto VI мы вернёмся в солнечный Вайс-Сити, но с поправкой на современный сеттинг и отсутствие бесконечных аллюзий на американскую популярную культуру 1980-х. Что может как навредить, так и помочь новинке; это уже, что называется, покажет только реальное ознакомление с игрой.

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