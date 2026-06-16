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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Глава студии-разработчика игр серии Call of Duty Black Ops покинул компанию спустя 22 года работы
Маловероятно, что это хоть как-нибудь повлияет на судьбу данной подсерии.
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Игровая индустрия уже столь давно является частью нашего досуга, что мы как-то даже не замечаем, что те, кто в ней трудятся, подвержены тем же самым физиологическим процессам, что и все остальные, поэтому уходят на пенсию или меняют сферу деятельности. Так, сегодня студия Treyarch, которой мы благодарны за подсерию Call of Duty Black Ops, сообщила о том, что её руководитель Марк Гордон покидает коллектив после двадцати двух лет работы.

В Treyarch напомнили, что Гордон прошёл путь от директора по технологиям до гендиректора всей студии, а также принимал активное участие в создании Call of Duty подсерии Black Ops, а также других подсерий в рамках совместной работы Treyarch с другими коллективами.

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Любопытно, что теперь у Treyarch будет своего рода двоецарствие: руководителей у компании будет два — Кевин Хендриксон и Йель Миллер. Тот ли это случай, когда две головы лучше, чем одна, вопрос в высшей степени спорный, и что-то нам подсказывает, что на судьбу непосредственно Black Ops все эти перестановки не повлияют. Потому что решения, как ни крути, принимаются не в Treyarch.

#treyarch
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