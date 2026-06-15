Чего-либо примечательного среди них нет, но о самом факте уведомить стоит.

Если в ушедшем периоде пандемии и можно найти хоть какой-то положительный момент кроме того, что многие молодые супруги от безысходности лучше узнали друг друга и сделали в соответствии с этими «открытиями» соответствующие выводы, то это, безусловно, превращение изначально временного фестиваля «Играм быть» в Steam — в регулярный.

Предполагалось, что данный фестиваль ненадолго заменит собой закрытые публичные игровые выставки и позволит геймерам опробовать демоверсии ещё находящихся в разработке видеоигр. Пандемия прошла, но идея с фестивалем прижилась, и вот, успешно существует уже шестой год. Сегодня в Steam стартовал очередной такой фестиваль, который продлится ровно неделю — вплоть до вечера 22 июня.

Источник изображения: Valve, Steam.

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Следует сразу отметить, что каких бы то ни было громких новинок в рамках конкретно текущего фестиваля нет. В основном все его участники — инди и низкобюджетные, но от этого отнюдь не обязательно низкокачественные проекты.

В основном участники нынешнего фестиваля запланированы к выходу либо в ближайшие недели, либо до конца текущего года. Учитывая, что их сотни, если не тысячи, можно представить себе масштаб современной игровой индустрии и колоссальный переизбыток предложения на соответствующем рынке.